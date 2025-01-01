Автомагистрала „Тракия“ ще бъде ремонтирана на три места от 24 септември, сряда.

Ще бъдат ремонтирани 9 км по посока Бургас между 24-и и 33-и км на магистралата.

Ремонт ще има в област Пазарджик между 90-и и 98-и км на магистралата.

Всеки петък и събота ще бъде организирано реверсивно движение за улесняване на трафика.

От 12:00 ч. в петък до 15:00 ч. в събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а от 15:00 ч. в събота до 12:00 ч. в петък ще има една лента за Бургас и две ленти към столицата. Прогнозният срок за приключване е 10 ноември.

Строителни дейности ще се извършват и на 11-километрова отсечка в област Сливен - от 262-ри до 273-и км от магистралата. И там движението ще е ограничено в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще има по една лента в посока Бургас и една към столицата.