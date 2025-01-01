За километрично задръстване на АМ "Тракия" в посока Бургас, съобщават пътуващи за DarikNews.bg.

Леките автомобили и камиони са плътно една до друга в двете платна и придвижването става много бавно.

Задръстването започва на 13-ия километър на магистралата и се проточва чак до 25-ия километър.

В обратната посока за София движението е далеч по-спокойно и не е така натоварено.

Причината за задръстването най-вероятно са ремонтите, които се осъществяват на пътната настилка на главната автомагистрала на страната.