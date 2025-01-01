Платното от пътен възел „Зимница“ в посока автомагистрала „Тракия“ край Ямбол се затваря за движение от 25 септември за текущ ремонт. Дейностите ще обхванат 200-метров участък от пътния възел при връзката с път I-7 между Ямбол и граничен пункт „Лесово“. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е 12 октомври т. г., съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“(АПИ).

Отсечката на територията на област Ямбол е част от директното трасе на път I-7 при 246 км, където е и пътният възел, пресичащ автомагистралата. По време на ремонта движението в платното в посока магистралата ще бъде напълно ограничено. Трафикът ще преминава в платното за Ямбол при скорост до 60 км/ч. Ограничения при преминаването по директното трасе на магистралата няма да има.

Ремонтът предвижда земен изкоп и полагане на трошен камък, цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, поставяне на геомрежа, попълване и подравняване на банкети. Отсечката ще бъде с нова маркировка, ограничителни системи и пътни знаци. Дейностите ще се изпълняват по договора за текущ ремонт и поддържа от „Автомагистрали“ ЕАД, посочват от АПИ.