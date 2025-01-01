Цената на златото достигна исторически максимум днес, като нарасна за шести пореден търговски ден. Ръстът се дължи на отслабването на щатския долар и нарастващите очаквания, че Управлението за федералния резерв (УФР) на САЩ ще понижи основната лихва още този месец.

Тази сутрин спот цената на златото поскъпна с 0,5 на сто до 3 493,99 долара за тройунция, след като по-рано през сесията достигна рекордните 3508,50 долара. Фючърсите върху златото с доставка през декември се повишиха с 1,4 на сто до 3 564,40 долара за тройунция.

"Очакванията за забавяне на икономиката и понижение на лихвите в САЩ поддържат интереса към благородните метали", коментира финансовият анализатор на "Кепитъл.ком" (Capital.com) Кайл Родда.

Допълнителен натиск върху долара оказва и нарастващото безпокойство относно независимостта на УФР, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп критикува остро централната банка и нейния председател Джером Пауъл.

Вчера финансовият министър Скот Бесент заяви, че УФР трябва да остане независимо, но подчерта, че е "допуснал много грешки", и защити правото на президента да уволни членове на управителния съвет, включително Лиса Кук, срещу която има обвинения в ипотечна измама.

САЩ ще преоценят златния си резерв, за да изплатят държавния си дълг?

По данни на инструмента "Си Ем И ФедУоч" (CME FedWatch) пазарите оценяват на 90 на сто вероятността УФР да намали лихвата с 25 базисни пункта на заседанието на 17 септември.

Златото обикновено се представя добре в среда на ниски лихви, като поевтиняващият долар го прави и по-достъпно за купувачите извън САЩ, отбелязва Ройтерс.

Инфлационните данни, публикувани в петък, показаха, че индексът на личните разходи за потребление (PCE) в САЩ е нараснал с 0,2 на сто на месечна и 2,6 на сто на годишна база, което съответства на очакванията.

Инвеститорите сега насочват вниманието си към данните за неселскостопанската заетост в САЩ, които трябва да бъдат оповестени в петък и ще дадат по-ясна представа за евентуалните действия на УФР по отношение на лихвите.

Сред другите благородни метали среброто се повиши с 0,1 на сто до 40,71 долара за тройунция, след като в предходната сесия достигна най-високото си ниво от септември 2011 г. Платината нарасна с 1 на сто до 1 415,70 долара, Паладият поевтиня с 0,7 на сто до 1 129,03 долара за тройунция.