Текущата пазарна цена на среброто надхвърли психологическата граница от 60 долара за тройунция за първи път в историята, подкрепена от недостиг на предлагане и растящо индустриално търсене на благородния метал. На този фон златото също поскъпна днес, докато инвеститорите очакват решението на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ за лихвените проценти, предаде Ройтерс.

Цената на среброто беше тласната нагоре от ниските запаси на метала в световен мащаб, продължаващо търсене, надминаващо предлагането, включването му в американския списък на метали с критично значение и очаквания за разхлабване на паричната политика на УФР.

Златото достигна нов ценови връх

„Очаква се силно индустриално търсене за години напред - затова среброто е толкова силно търсено“, заяви Фавад Разакзада, анализатор от „Сити Индекс“ (City Index) и „Форекс.ком“ (Forex.com).

Спот цената (текущата цена) на среброто се повиши с 3,61 на сто до 60,262 долара за тройунция към 19:39 часа бълг. време.

В същото време спот цената на златото се повиши с 0,6 на сто до 4208,1 долара за тройунция.

Фючърсите на златото в САЩ с доставка през февруари също добавиха 0,6 на сто до 4244,80 долара за тройунция.

Биткойнът достигна нов ценови връх

Среброто обаче остава звездата на пазара. „Ако не решим (проблема с) дефицита при среброто, за цената му има само една посока - нагоре“, заяви Мария Смирнова, главен инвестиционен директор в компанията за управление на активи „Спрот Асет Мениджмънт“ (Sprott Asset Management). Тя и други анализатори прогнозират, че среброто може да премине границата от 70 долара за тройунция още през първата половина на 2026 г., а златото е „по пътя към (цена от) 5000 долара (за тройунция)“, посочва Ройтерс.

Според индустриалната група „Силвър инститют“ (Silver Institute) търсенето на сребро ще продължи да расте до 2030 г., движено от индустриалното търсене в сектори като соларната индустрия, електромобилите, зарядната инфраструктура, центровете за данни и изкуствения интелект.

Платината днес поскъпна с 2,8 на сто и се търгува за 1688,30 долара за тройунция, а паладият – с 2,6 на сто до 1503,43 долара за тройунция.