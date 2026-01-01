Женя Живова е назначена за заместник-кмет по финанси и приходи в община Белоградчик, съобщи кметът Боян Минков.

Живова разказа, че е магистър по публична администрация от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов и дългогодишен служител в общинската администрация. В продължение на три години е работила в Агенция „Митници“.

На проведените на 19 април избори за народни представители Живова заемаше пето място в кандидатската листа на коалиция „Прогресивна България“ за 5-и многомандатен избирателен район – Видин.