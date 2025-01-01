Откриха 45-годишен мъж в безпомощно състояние във Видинско, съобщиха от полицията.

На 13 ноември вечерта водач на товарен автомобил е подал сигнал, че преминавайки през село Дреновец е установил лежащ на платното мъж в безпомощно състояние.

Установена е самоличността, а медиците са констатирали травма на главата му. Пострадалият е бил транспортиран във видинската болница, където по време на предприетите реанимационни действия, е починал.

Предстои аутопсия за установяване причината за смъртта и механизма на получаване на травматичните увреждания. Уведомена е прокуратурата и по случая се води разследване.