Щъркел в лясковското село Мерданя бедства, тъй като не може да се храни заради примка, увита около врата и човката му, предаде NOVA.

По всяка вероятност това е мъжкият екземпляр от двойката, която се е настанила в селото.

Откриха починал щъркел, заклещен в комин

"Подадохме сигнали до всички институции, но няма резултат. Не искаме да загубим тази двойка, женската вече мъти, а мъжкият не може да осигурява прехрана", разказват местните.

Единствено от енергоразпределителното дружество са се опитали да хванат птицата и да й помогнат, но безуспешно.