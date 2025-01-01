Пожар е избухнал в един от корпусите на старото военно училище във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Огнената стихия се е разразила около 23:00 часа на 1 декември в близост до бившия партиен дом, където се помещават Областна администрация - Велико Търново и регионалните структури на Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт. Граждани забелязали пламъци и дим и подали сигнал на телефон 112. Незабавно пристигнали екипи на пожарната и полицията. На мястото на инцидента освен петима огнеборци с две пожарни, е била и областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Благодарение на бързите действия на огнеборците пожарът е овладян бързо. Сградата е спасена, заяви Юлия Ликоманова-Мутафчиева, цитирана от пресцентъра на областната администрация.

На местопроизшествието са останали пожарникари и криминалисти, за да извършат огледи и да следят да не се възпламени отново огнището.

Предполага се, че инцидентът е предизвикан от клошари, които влизат в изоставените сгради. Вероятно са палили огън, за да се топлят и пламъците са обхванали постройката.