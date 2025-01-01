Д-р Любослав Шкварла е „Лекар на годината“ за област Велико Търново. Шестима медици от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ бяха отличени от Районната лекарска колегия тази година, съобщиха от лечебното заведение.

Наградите бяха връчени на официална церемония от председателя на Районната лекарска колегия на БЛС във Велико Търново д-р Чавдар Владимиров. Най-голямата наградата „Лекар на година“ за 2025 г. беше връчена на началника на Отделението по съдова хирургия д-р Любослав Шкварла.

Той е завършил Медицински университет-София през 2007 г., а по-късно придобива специалност „Съдова хирургия“. Последователно специализира във водещи клиники в Швейцария и Германия в областта на Съдовата хирургия и ендоваскуларни техники. Има специализации и в Италия. През 2018 г. придобива магистърска степен „Здравен мениджмънт“.

В периода 2007 г. - 2015 г. работи като лекар - ординатор в Клиниката по Съдова хирургия към УМБАЛ ‘‘Св Екатерина‘‘.От 2011 до 2015 г. e лекар- асистент към катедра „Сърдечносъдова хирургия“ към Медицински университет-София.

През 2015 година започва работа като съдов хирург към Клиниката по Съдова хирургия към МБАЛ ‘‘Уни Хоспитал‘‘, Панагюрище, като от 2017 година е заместник - завеждащ на Операционен блок и Клиниката по съдова хирургия.

От 2021 година е началник на Отделението по съдова хирургия към МОБАЛ ‘‘Д-р Стефан Черкезов‘‘ във Велико Търново. По време на негово ръководство в отделението бяха въведени нови, съвременни методи за диагностика и лечение в областта на Съдовата хирургия.

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“

Беше създадена и хибридна операционна зала. Чрез нея в отделението се извършват високотехнологични операции, които дават възможност пациентите с тежка съдова патология да се оперират по по-щадящ начин, както за и по-бързото им възстановяване.

Д-р Шкварла успя да привлече нови специалисти, които се развиват във Велико Търново и утвърди Отделението по съдова хирургия на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, като едно от водещите в страната.

Специалната награда за всеотдайност и етичност на името на д-р Стефан Черкезов получи неврологът д-р Любомир Иванов. От 1992 година до сега, вече 33 години е отдаден на работата и пациентите в Неврологичното отделение на областната болница.

Д-р Иванов е завеждащ „Интензивен сектор“ в отделението, където ежедневно се сблъсква с най-тежките неврологични случаи, а благодарение на неговия опит и професионализъм са спасени хиляди човешки животи.

Отличието за дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност беше връчено на хирурга д-р Иван Манчев. Вече 52 години той е отдаден на хирургията и своите пациенти.

Учител и пример е за поколения лекари. В кариерата си той е оставил следа у хиляди пациенти. Огромен е приносът му за развитието на здравеопазването във Велико Търново и областта.

Д-р Снежана Георгиева беше наградена за принос за развитие на специалност. Тя е един от най-добрите специалисти в областта на ултразвуковата диагностика. Професионалният й път започва през 1993 г. в Многопрофилна транспортна болница в Горна Оряховица, където работи като лекар - ординатор и трупа опит в лечебна профилактична дейност и ултразвуковата диагностика.

По-късно продължава да се развива в Експертно отделение към Национална многопрофилна транспортна болница в София като лекар – експерт в лечение , профилактика и ултразвукова диагностика.От 2005 година до сега професионалният й път е свързан с МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново. В момента д-р Георгиева работи в Консултативно-диагностичния блок на болницата.

Медицинският директор на болницата д-р Галина Гарева беше наградена за принос в развитието на съсловната организация. Професионалният й път започва от Общинската поликлиника в град Златарица, където работи като участъков терапевт, а две години е и управител на здравното заведение.

От 1999 до 2016 години работи в Регионалната здравноосигурителна каса, където отговаря за договарянето и контрола на изпълнителите на извънболничната медицинска и дентална помощ, болнична медицинска помощ и аптеки. А по-късно става началник отдел „Договорни партньори и информационно осигуряване“.

Д-р Гарева е била зам.- председател на съсловната организация, а в момента е член на Управителния съвет. Повече от 20 години тя е и член на Областния съвет на БЧК-Велико Търново, като в последните 5 е негов председател. Под нейното ръководството БЧК реализира десетки доброволчески инициативи.

Тази година призът „Ти си нашето бъдеще“ получи д-р Ивена Бъчварова. Тя е една от младите надежди на Отделението по педиатрия в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Средното си образование е завършила в СУ „Максим Райкович“ в град Лясковец. Веднага след това е приета в специалност „Медицина“ в Медицински университет – София. Още по време на следването си работи като болногледач в УМБАЛ „Св. Екатерина” и Аджъбадем Сити Клиник болница Токуда, а по-късно и като лекарски асистент в частен медицински център.

През 2021 година придобива специалност „Медицина“ и веднага започва специализация в Отделението по педиатрия на великотърновската областна болница. По времe на COVID пандемията тя е един от лекарите, които работят на първа в линия в борбата със заболяването.

