Четирима маскирани мъже са пребили жена в Павликени, съобщиха от полицията.
Нападението е извършено в събота около 23:30 ч., но сигналът за случая е подаден в полицията вчера по обяд от Спешна помощ – Павликени.
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Медиците съобщили за жена с наранявания вследствие на побой. При последвалата проверка полицейските служители установили, че нападението е извършено от четирима маскирани мъже.
Пострадалата е с леки телесни повреди.
По случая е започнато разследване.