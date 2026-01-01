Четирима маскирани мъже са пребили жена в Павликени, съобщиха от полицията.

Нападението е извършено в събота около 23:30 ч., но сигналът за случая е подаден в полицията вчера по обяд от Спешна помощ – Павликени.

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Медиците съобщили за жена с наранявания вследствие на побой. При последвалата проверка полицейските служители установили, че нападението е извършено от четирима маскирани мъже.

Пострадалата е с леки телесни повреди.

По случая е започнато разследване.