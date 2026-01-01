/ БТА

Голяма водопроводна авария наводни апартаменти на варненската улица „Д-р Петър Скорчев“.

Очаквайте подробности

Варна ВиК авария
БТА

БТА

БТА

БТА

БТА

