Кметът на Варна Благомир Коцев, който от няколко часа е на свобода след пет месеца зад решетките, сподели първата снимка със семейството си.

В профила си във Facebook той написа:

"Някои битки си избираме сами, други – ни поднася животът. Последната ми отне 142 дни, а победител в нея дори не съм аз.

Първите думи на Коцев на свобода: Искам да целуна децата си

Докато гражданите на Варна, София и безброй други български градове писаха история по площадите, аз можех само да гледам от килията. Моята свобода е тяхна победа. За нея ще им бъда вечно признателен.

Като всеки баща намирам най-здрава опора в семейството. Най-голямо щастие – в прегръдката на децата си.

Днес тази прегръдка е дар от всички вас!"