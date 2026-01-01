21-годишен мъж нападна баба си в Търговище.

По данни на полицията, на 14 юни в областния град е възникнал скандал между 21-годишен мъж и неговата баба, с която живеели в едно домакинство. В хода на конфликта младият мъж нанесъл удари в областта на главата на възрастната жена и ѝ причинил лека телесна повреда.

Според разследващите деянието е извършено в условията на домашно насилие, тъй като двамата са съжителствали в едно жилище и са в родствена връзка.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на компетентната прокуратура.