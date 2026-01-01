Шофьор е глобен със 102 евро и са му отнети 13 контролни точки за рисково изпреварване на път край Сливен. Нарушението е заснето на видео, публикувано в социалните мрежи, съобщиха от полицията.

Служители на сектор „Пътна полиция“ – Сливен са се самосезирали след публикацията, забелязана вчера сутринта. Водачът на лекия автомобил „Мерцедес“ е установен и санкциониран. Рисковата маневра е извършена в района на 231-вия километър на пътя и е създала реална предпоставка за пътнотранспортно произшествие.

МВР-Стара Загора

През последните месеци след публикации в социалните мрежи са санкционирани още двама шофьори за опасно изпреварване. Нарушенията са установени чрез видеорегистратори, а записите са предоставени на сектор „Пътна полиция“ – Сливен.