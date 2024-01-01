Задържаха 22-годишен мъж за домашно насилие в Старозагорско, съобщиха от полицията.

18-годишен младеж преби 17-годишната си приятелка

На 7 август е подаден сигнал от 22-годишна жена, че приятелят ѝ я е ударял в село Юлиево.

По случая се води разследване.

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Ст. Загора