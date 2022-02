От 14 до 16 февруари всеки втори билет, закупен за спектаклите на Държавна опера Стара Загора, ще бъде безплатен, съобщиха от пресцентъра на културната институция.



Промоцията е по случай Деня на влюбените и Трифон Зарезан - 14 февруари.



Зрителите ще могат да се насладят на - "Вълшебната флейта" на 15 февруари, на "Бохеми" - на 18 февруари и на "Four Seasons/Night in New York" - на 25 февруари и 26 февруари.