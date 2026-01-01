22-годишна жена е с опасност за живота, след като катастрофира в Стара Загора и блъсна пешеходец на тротоар, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в централната част на града, като са нанесени и сериозни материални щети. Пътнотранспортно произшествие с пострадали е станало на 22 март около 08:40 часа в Стара Загора.

По първоначална информация 22-годишна жена е управлявала лек автомобил по ул. „Отец Паисий“. На кръстовището с ул. „Августа Траяна“ тя е загубила контрол над автомобила, блъснала е паркиран автомобил, след което е ударила и пешеходец, движещ се по тротоара.

Пострадалият е мъж на 54 години. Той е настанен в болница без опасност за живота. Водачката на автомобила също е хоспитализирана, като състоянието ѝ е тежко и има опасност за живота.

При инцидента са нанесени материални щети по два автомобила, както и по мазе и тераса на жилищен блок.

На шофьорката са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества, а на пешеходеца – за алкохол.

По случая е започнато разследване под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.