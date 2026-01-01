Двама братя – близнаци, иракски граждани, пострадаха при катастрофа в Разградско, съобщиха от полицията.

Сигналът за катастрофата е подаден от преминаващи граждани около 19.30 часа на 22 март. 26-годишните мъже пътували с автомобил към Румъния.

Зрелищна катастрофа между кола и камион край Разград, мъж е с опасност за живота (СНИМКИ)

На изхода от Разград в посока Шумен не спират на знак „Стоп“ и навлизат на главен път Е-70, където са ударени от ТИР, пътуващ от Русе към Шумен. Товарният камион е управляван от 41-годишен водач от град Стара Загора.

Пострадалите иракски граждани са откарани за преглед в МБАЛ-Разград, където е установено, че водачът е с фрактура на ключица, а пътникът – с травма на бедрена кост. Настанени са за лечение без опасност за живота.

Пробите на участниците за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая се води разследване.