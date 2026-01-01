40-годишна жена е задържана за присвояване на пари от касата на търговски обект в Гълъбово, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 21 март около 18:30 часа от 79-годишната управителка на магазина. Тя е съобщила, че в периода от октомври 2025 г. до 21 март 2026 г. е установила липса на парични средства в размер на около 5000 евро.

При преглед на записите от охранителните камери е било установено, че 40-годишната продавачка в магазина присвоява сума от 100 евро.

Жената е задържана, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Разследването продължава.