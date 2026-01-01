До момента са задържани 30 души по Закона за МВР във връзка с изборни нарушения, получените сигнали до тази сутрин са 151, а образуваните досъдебни производства са 53. Това стана ясно по време на брифина на Координационния съвет за подготовката на предсрочните парламентарни избори към служебното правителство. Данните съобщи заместник вътрешният миистър Иван Анчев.

Щабът, в който участват представители на министерствата на вътрешните работи, на електронното управление, на външните работи и на регионалното развитие, отчете покачващо се доверие в МВР и отношението му към честността на вота.

Получените сигнали към 8.30 часа на 23 март в структурите на МВР са 151, те са за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. 35 са сигналите в СДВР, 19 са във Варна, 17 във Велико Търново. От всички получени сигнали, 126 са свързани с купуване на гласове в полза на политически партии или коалиции, 5 са за неправомерна агитация, 3 за корпоративен вот, 1 за унищожаване на имущество и 16 са за други нарушения, свързани с изборния процес. Образуваните досъдебни производства са 53, съобщи заместник вътрешният миистър Иван Анчев.

Издадени са 272 предупредителни протокола по чл. 65 от ЗМВР. За сравнение през 2024 година те са били 28. Заместник-министърът добави, че МВР продължава активна работа по гарантиране на честни и прозрачни избори.

Ваня Нушева, изборен експерт и съветник на премиера, каза, че в Министерството на вътрешните работи към 20 март са получени общо 105 сигнала за нарушения във връзка с предстоящите избори, образувани са 43 досъдебни производства. Тя даде за сравнение, че за същия период преди предишните избори те са били само 4.

"Тоест в подадените сигнали е намерена достатъчност информации да се задействат прокуратурата и следствените органи. Високият брой сигнали е сигнал за повишено доверие и очакване този път МВР да работи експедитивно, безпристрастно и да не подхожда формално към данните за нередности и престъпления срещу избирателните права на гражданите, изтъкна съветникът на премиера за изборите.

Тя отбеляза, че Координационен съвет за подготовка на изборите практически работи от началото на мандата на служебното правителство. „Предприели сме мерки за координация между институциите във връзка с подготовката на изборите. МВР има изключителен ангажимент да предприема действия срещу нарушаване на политическите права на българските граждани. Действа оперативен щаб, който включва представители на всички дирекции. Има и линия за сигнали за престъпления срещу политическите права на гражданите. Има сериозен ръст на сигналите и на досъдебните производства във връзка с предстоящите избори“, посочи Нушева.

Вотът в чужбина

44 000 души са подали заявление за гласуване в чужбина. За сравнение на предходните избори те са били 35 000.

В Лондон ще бъдат разкрити седем секции, като досега са били между една, две и три. Стремежът е повече хора да получат възможност да гласуват предвид ограниченията в Изборния кодекс. Крайният срок за подаване на заявленията изтича утре – 24 март. Това значи, че най-вероятно броят им ще бъде още по-голям. Следва процес по съгласуване и определяне на секциите, в които ще се гласува, което ще стане до края на март, информира за процеса Нушева.

Боряна Стойнова от Министерството на външните работи посочи, че финалното предложение за броя на секциите в чужбина ще бъде изпратено към ЦИК, след като изтече срокът по приемане на заявления и след като получим мотивираните предложения на ръководителите на консулските и дипломатически представителства.

По думите на Стойнева внимателно ще се прецизира предложението относно секциите в страните извън Европейския съюз. „Някои от нашите сгради не позволяват повече от една секция - са консулската канцелария в Бурса и генералното консулство в Одрин“, посочи тя. В генералното консулство в Истанбул вероятно ще има две секции, а в посолството в Анкара – три.

В ход е процес по преценка къде и колко секции е възможно допълнително да бъдат отворени, добави Ваня Нушева. Крайният срок за подаване на заявленията за гласуване извън страната изтича утре, 24 март.