Бившият френски министър-председател Лионел Жоспен – социалист, който въведе 35-часовата работна седмица и гражданските партньорства за хомосексуални двойки – е починал на 88-годишна възраст, съобщи семейството му.
⚫ L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin est décédé dimanche à l'âge de 88 ans, a annoncé lundi sa famille à l'AFP ⤵️ pic.twitter.com/XqBkM8ZLjm— Agence France-Presse (@afpfr) March 23, 2026
Жоспен, който беше начело на правителството от 1997 до 2002 г., преди да загуби от крайната десница на президентските избори, е починал на 22 март, предаде АФП.
Той беше споделил, че е претърпял „сериозна операция“ и се е прибрал у дома, за да си почине през януари, без да дава подробности.
L'ancien Premier ministre français Lionel Jospin est mort à l'âge de 88 ans ce dimanche, fait savoir sa famille ce lundi 23 mars. https://t.co/A3Ritv5BMx— Le Journal du Centre (@lejdc_fr) March 23, 2026
Жоспен се кандидатира за президент през 2002 г., представяйки се като почтен и неподкупен кандидат в сравнение с консервативния си съперник – засегнатия от корупционни скандали, но харизматичен и приветлив Жак Ширак.
Но тогава лидерът на крайната десница Жан-Мари Льо Пен го изпревари и се класира за балотажа, принуждавайки избиратели на Жоспен да се обединят зад Ширак във втория тур.
Българският служебен премиер Андрей Гюров, по повод смъртта на Жоспен, написа във Facebook:
„С прискърбие научих за кончината на бившия френски министър-председател Лионел Жоспен. България губи истински приятел и визионер, чийто принос за европейското семейство остава дълбок и траен. Неговата подкрепа в решаващи моменти от пътя на страната ни към членството в Европейския съюз ще бъде помнена винаги с признателност. Изказвам своите най-дълбоки съболезнования на семейството му и на целия френски народ“.