Бившият френски министър-председател Лионел Жоспен – социалист, който въведе 35-часовата работна седмица и гражданските партньорства за хомосексуални двойки – е починал на 88-годишна възраст, съобщи семейството му.

Жоспен, който беше начело на правителството от 1997 до 2002 г., преди да загуби от крайната десница на президентските избори, е починал на 22 март, предаде АФП.

Той беше споделил, че е претърпял „сериозна операция“ и се е прибрал у дома, за да си почине през януари, без да дава подробности.

Жоспен се кандидатира за президент през 2002 г., представяйки се като почтен и неподкупен кандидат в сравнение с консервативния си съперник – засегнатия от корупционни скандали, но харизматичен и приветлив Жак Ширак.

Но тогава лидерът на крайната десница Жан-Мари Льо Пен го изпревари и се класира за балотажа, принуждавайки избиратели на Жоспен да се обединят зад Ширак във втория тур.

Българският служебен премиер Андрей Гюров, по повод смъртта на Жоспен, написа във Facebook:

„С прискърбие научих за кончината на бившия френски министър-председател Лионел Жоспен. България губи истински приятел и визионер, чийто принос за европейското семейство остава дълбок и траен. Неговата подкрепа в решаващи моменти от пътя на страната ни към членството в Европейския съюз ще бъде помнена винаги с признателност. Изказвам своите най-дълбоки съболезнования на семейството му и на целия френски народ“.