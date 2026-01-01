От началото на 2026 г. до 21 февруари са загинали 80 души при пътнотранспортни произшествия – средно по 1,5 на ден, с двама повече спрямо същия период през 2024 г., информират от Института за пътна безопасност.

Според неправителствената организация данните ясно показват, че „мерките на правителството на Росен Желязков не дават резултат“.

Главното „оръжие“ на правителството – контролът чрез средна скорост – се оказа символично. От въвеждането ѝ на 7 септември до края на 2025 г. са издадени едва 1198 електронни фиша, или около 10 нарушители на ден, вместо „хиляди“, както се обещаваше в пропагандата, отбелязват от организацията.

През 2025 г. МВР е регистрирало рекордните 3 151 021 нарушения – средно 8 630 на ден, с наложени глоби над 300 млн. лв. На практика обаче тези огромни цифри не се отразяват на безопасността на пътищата, отбелязват още от ИПБ.

От там посочват и че месец след встъпването в длъжност на служебното правителство не са предприети коригиращи мерки. Това означава, че през 2026 г. „България вероятно ще остане сред най-опасните за движение по пътищата страни в ЕС, въпреки шумната пропаганда и обещанията за „строг контрол“.