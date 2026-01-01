Със заповед на министъра на вътрешните работи главен инспектор Димитър Яръков е преназначен на длъжност началник на Районно управление-Казанлък.

Той е завършил БСУ-Бургас. Работи в системата на МВР от 1992 година, съобщиха от полицията.

През годините е бил на различни полицейски длъжности в ОД на МВР-Стара Загора. В периода 2009-2013 г. е бил началник на група „Престъпления по пътищата“ към отдел „Криминална полиция“ в ОД на МВР.

От 2013 до 2021 г. е бил заместник-директор на ОД на МВР. От 2021 до 2024 г. е бил началник на сектор „Криминална полиция“ в Първо Районно управление-Стара Загора. От април 2024 г. до момента е бил заместник-директор на ОДМВР-Стара Загора.

Многократно е награждаван за постигнати високи резултати.