Главен инспектор Стамен Мавродиев поема ръководството на Районно управление (РУ)-Момчилград.

Той е временно преназначен за началник на полицейското управление със заповед на министъра на вътрешните работи.

Заместник-директорът на ОД на МВР-Кърджали комисар Стефан Караиванов представи Мавродиев пред състава на РУ, съобщиха от полицията.

Мавродиев е роден през 1981 г. в Кърджали. Завършил е бакалавърска степен в специалността „Туризъм“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.

В системата на МВР е постъпил на работа през 2004 г., като е заемал различни полицейски длъжности в РУ-Кърджали, в секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОД на МВР.

До момента на сегашното назначение е заемМомал длъжностна началник на група „Криминална полиция“ в РУ-Джебел.