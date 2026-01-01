Иззеха оръжия от дома на мъж, той твърди, че са взети от негов приятел, съобщиха от полицията.

На 21 март, около 16.00 ч., в РУ-Казанлък е получен сигнал от 47-годишен мъж за държане на самоделни оръжия и боеприпаси от него в обитаван от него имот в Казанлък. На място е изпратен полицейски екип. Извършен е оглед на местопроизшествието. Намерени и иззети са три пистолета, като единия бил с празен пълнител, другия с пълнител с пет патрона, а третия със заличен номер с два патрона, и боеприпаси – 122 патрона, различен калибър и един халосни патрон.

Мъжът заявил, че оръжията и боеприпасите взел от негов приятел 79-годишен мъж, който, пред полицейските служители отрича оръжията и боеприпасите да са негови. Извършена е проверка в избено помещение на 79-годишния мъж в жилищен блок в гр. Казанлък, намерени и иззети са два патрона.

Започнато е разследване под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора. 47-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа, а 79-годишният мъж не е задържан поради здравословното му състояние.