На територията, обслужвана от Районно управление – Самоков, се провежда специализирана полицейска операция за противодействие на престъпността, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Спецакция на полицията в Пазарджишко

В нея са включени служители на Районно управление – Самоков, Областната дирекция на МВР – София, Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. В екипите са включени и представители на Националната агенция за приходите и Регионалната дирекция по горите.

Спецакция на полицията в Стара Загора срещу престъпността и купения вот (СНИМКИ)

На по-късен етап ще бъдат предоставени и резултати, допълват от Областната дирекция на МВР.