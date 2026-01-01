От днес Белгия връща военните патрули по улиците заради растящите заплахи за сигурността, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. Предвижда се до 200 военни да подпомагат полицейските екипи в продължение на три месеца. Подобна мярка бе приета след атентатите в Брюксел през 2016 г., чиято десета годишнина бе отбелязана вчера.

Първоначално военните ще патрулират в Брюксел, Антверпен и Лиеж, където наскоро имаше посегателство срещу синагога. Основната задача ще бъде охраната на обекти, свързани с еврейската общност, както и противодействие на разпространението на наркотици и общата престъпност. Войниците ще бъдат изпратени за охраната на гари, училища и метрото.

В тази трудна обстановка със сигурността държавата трябва да приложи цялата си мощ, коментира вътрешният министър Бернар Кентен на фона на последните събития в Близкия изток. От юли се предвижда общият брой на патрулиращите да бъде ограничен до 90 военни.