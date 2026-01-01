Кери Ан Флеминг, канадската актриса, известна с ролите си в хорър продукции като „iZombie“ и „Supernatural“, е починала на 26 февруари в Сидни, Британска Колумбия, предаде Variety. Тя беше на 51 години.
Джим Бийвър, неин колега от „Supernatural“, потвърди пред Variety, че Флеминг е починала вследствие на усложнения от рак на гърдата.
Флеминг е родена на 16 август 1974 г. в Дигби, Нова Скотия. По-късно учи в Mount Douglas Senior Secondary във Виктория, Британска Колумбия, и изучава драматично изкуство в Kaleidoscope Theatre и Kidco Theatre Dance Company в същия град.
Тя пробива във филмите и телевизията с роля във „Viper“ и участие във филма „Happy Gilmore“ на Адам Сандлър. Продължава да играе в по-малки роли, преди режисьорът Дарио Ардженто да я избере за своята поредица „Masters of Horror“ през 2005 г. Флеминг играе обезобразена жена с канибалистични наклонности в едноименния епизод „Jenifer“. Тя участва и в различни хорър продукции, включително „The Tooth Fairy“ и „Bloodsuckers“.
Флеминг играе в популярния хорър-драма сериал на CW „Supernatural“ като Карън Сингър - съпругата на главния герой Боби Сингър, изигран от Бийвър. По-късно тя се появява в телевизионния филм от 2015 г. „The Unauthorized Full House Story“, който проследява създаването зад кулисите на хитовия ситком. Флеминг играе майката на звездата от „Full House“ Кандис Камерън Буре, която в сериала изпълнява ролята на Ди Джей Танър.
Тя участва в продължение на пет сезона в сериала на CW „iZombie“, където се превъплъщава в Кенди Бейкър. Флеминг участва и в редица сценични постановки в Британска Колумбия, включително „Noises Off“, „Ромео и Жулиета“, „Steel Magnolias“ и „Fame“.
Актрисата има дъщеря на име Мадалин Роуз.