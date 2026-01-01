Април и май по традиция са сред най-благоприятните месеци за почивка, изпълнени с пролетни празници и удобни възможности за удължаване на отпуската.

Официалните почивни дни през април са: 10 (Разпети Петък), 11 (Велика Събота), 12 (Възкресение Христово, Великден) и 13 (Втори ден на Великден, Светли Понеделник). Ако си вземете отпуск само 4 дни - 6, 7, 8 и 9 април (понеделник, вторник, сряда и четвъртък), които са и неучебни (ученическа ваканция), и ги съчетаете с официалните почивни, ще ви се получи един много приличен период от 4 до 13 април включително, което са 10 дни.

Така че ако все още имате възможност да си починете около Великден, направете го.

Календар на почивните дни през април 2026 – как да си осигурите по-дълъг отпуск около Великден

Ако, обаче, вече сте пропуснали да се възползвате от април, то май 2026 г. ви дава втори шанс — и то дори по-добър. С няколко добре подбрани дни отпуск около празниците, календарът позволява да превърнете стандартните почивни дни в продължителна пролетна пауза. Въпросът не е дали, а как най-умно да го направите. Затова ви помагаме с няколко съвета и насоки.

Първата възможност е в началото на май . Официалните празници там са два – 1 май, който е Ден на труда и на международната работническа солидарност и 6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия. И тук възможностите са две – 1 май (Денят на труда) е петък и няма нужда от почивка, ако сте на стандартно работно време, тъй като ще почивате петък, събота и неделя. Втората възможност е далеч по-добра. 6 май (Гергьовден) е в сряда, на него почивате. Ако си пуснете отпуск 4 (понеделник), 5 (вторник), 7 (четвъртък) и 8 (петък) – с 4 взети дни ще почивате реално 10 дни (от 1 май до 10 май включително). Разбира се, и тук може да си правите и по-скромни комбинации, като си вземете само 4 и 5 май или пък само 7 и 8 май.

Втората възможност е в края на май . 24 май е официален празник - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Тъй като тази година той се пада в неделя, 25 май (понеделник) също е официален почивен и неприсъствен ден. Допълнение тук е, че 20 май (сряда) и 22 май (петък) са неучебни дни, тъй като има изпити. Ако си вземете отпуск само 3 дни – 20 май (сряда), 21 май (четвъртък) и 22 май (петък) – получавате двойно и ще почиване 6 дни (от 20 до 25 май включително). Разбира се, може и да не бъдете така скромни и да си вземете отпуск едва 5 дни – от 18 май (понеделник) до 22 май (петък) отпуск и да почивате отново 10 дни (от 16 май, събота, до 25 май, понеделник, включително).

Очаква се около празничните дни да има и засилен трафик по основните пътища в страната, особено в посока големите градове, курортите и граничните пунктове. Заради очакваното интензивно движение и през април, и през май от институциите обикновено напомнят на шофьорите да планират пътуванията си предварително и да се информират за актуалната пътна обстановка. Както и, разбира се, да карат внимателно.