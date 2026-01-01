С класическа церемония в Обредния дом във Варна семейство Славейка и Руси Георгиеви подновиха брачния си обет, съобщиха от Общината.

Поводът е навършването на 50 години от съвместния им живот. На „златната сватба“ присъстваха около 20 гости.

Послушен мъж и разбрана жена – ракитовски двойки споделиха рецептата за 50-годишен брак

Семейство Георгиеви получиха поздравителен адрес от името на кмета Благомир Коцев по случай 50 години от сключването на гражданския им брак.

„Вярвам, че сте изградили един непоклатим съюз, основан на любов, доверие и уважение - ценности, които превръщат общия ви път в равностойно партньорство. Нека вашата здрава връзка, основана на морала и почтеността, бъде образец най-вече за по-младите, за тези, които са в началото на своето партньорство.

Община Варна

Нека еталонът за брачно дълголетие бъде последван от повече семейства, които да се уверят, че чрез принадлежност и споделеност се постигат общи цели и мечти“, са част от пожеланията на кмета по повод брачното дълголетие на семейство Георгиеви.