Голям кит беше открит заседнал на брега на Балтийско море в Северна Германия, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение на полицията.
Животното е намерено през нощта в Ниндорф, в района на залива Любек, а около тялото е имало заплетени рибарски мрежи. Спасителни екипи са го освободили от мрежите и полицията и морските власти работят по насочването му обратно към морето.
Според властите става дума за екземпляр, който е бил наблюдаван неколкократно в Балтийско море през последните седмици.
Морският бозайник за първи път е забелязан по-рано този месец в пристанището Висмар, недалеч от мястото, на което е бил открит тази нощ.
Миналия петък китът е видян и край Травемюнде, където природозащитната организация Sea Shepherd е отстранила други мрежи от тялото му, уточнява още ДПА.
По предварителни данни на експертите морският обитател най-вероятно принадлежи към вида гърбат кит.