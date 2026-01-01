Спасиха четирима младежи, изгубили се край Боровец, съобщиха от полицията.

Минути преди полунощ в Участък „Полиция“ – Боровец постъпил сигнал за изчезнали четирима младежи край курорта.

Информацията била подадена от родителите, които не успявали да осъществят връзка по телефона. Дежурният автопатрул стартирал издирвателни действия, а служител на Планинската спасителна служба се включил с моторна шейна в труднодостъпните участъци.

Така след активни няколкочасови обходи двете девойки и двамата младежи, на 17 и 18 г., били открити в района около хижа „Марица“ – изплашени, но в добро физическо състояние.

Пред служителите на реда те разказали, че тръгнали от Самоков към хижата с колата на едно от момчетата, но по пътя автомобилът затънал. Наоколо забелязали предупредителни табели за мечки, а мобилните им телефони нямали обхват, затова останали на място да чакат помощ.

Четиримата са предадени невредими на техните родители.