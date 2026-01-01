Израелската въздушна активност се засили през нощта в Южен Ливан, като бяха атакувани множество цели, съобщи ливанската новинарска агенция ННА.

Агенцията съобщава за въздушен удар в района между населените места Адшит и Кусайбе. Мостът "Касмие", свързващ пристанищния град Тир със столицата Бейрут, също е бил поразен при нощната атака. При отделен инцидент дрон е нанесъл удар по мотоциклет в Мадждал Селм.

На разсъмване израелски бойни самолети са извършили допълнителни удари по градовете Шакра и Аайната, което показва продължаваща ескалация на въздушните операции в региона.

Според израелския министър на отбраната Израел Кац съобщи, че военните са получили и указание незабавно да унищожат всички мостове над река Литани в Ливан, тъй като според Израел те се използват за "терористична дейност“.