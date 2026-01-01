При кризи гражданите трябва да имат готовност за 72 часа да се справят, докато дойде помощ от правителството, каза Мартен Вергауен, който е експерт по политиките на генерална дирекция „Европейска гражданска защита и операции за хуманитарна помощ“, към Европейската комисия. Той участва в Европейския граждански панел, посветен на темата за готовността при кризи.

Вергауен е част от екипа, работил по Стратегията на Съюза за готовност, която очертава 30 ключови действия и подробен план за действие във всички области на европейските политики. Пред 150 произволно избрани граждани, част от гражданския панел той каза, че стратегията съдържа послание, че подготвеността е задача на всички от Европейския съюз. Както на правителствата, така и на гражданите. Има специална глава за личната подготвеност на населението, в която е записано, че е добре да имаме всичко необходимо, за да оцелеем 72 часа, докато дойде помощ, добави Вергауен. Той подчерта, че държавите членки следва да бъдат мотивирани да работят в посока подготвеност на населението при кризи и бедствия.

В Европейския граждански панел участваха четирима българи представители на различни по големина и профил населени места. В рамките на три дни Андрей Димитров (Исперих), Антоанетка Петкова (Ребърково), Константин Георгиев (Бургас) и Андрей Томов (София) заедно с още представители на 27-те страни членки те дискутираха темата за готовността. Панелът е структуриран в три сесии - през април предстои онлайн среща на гражданите, участващи в дебата, а в края на месец май ще бъде заключителната среща, от която ще излязат конкретни препоръки от населението на Съюза. От юни до декември ЕК ще предприеме действия във връзка с препоръките от панела, а през пролетта на следващата година гражданите ще получат информация за политическите действия, основани на техния принос.

От 2021 г. почти 2000 души от цяла Европа са взели участие в подобни европейски граждански панели на различни теми.