В рамките на три дни, до 22 март в Брюксел се провежда Европейски граждански панел (ЕГП) с участието на 150 произволно избрани жители на съюза. Гражданите ще дебатират темата за подготвеност на населението при кризи, се посочва в официални сайт на Панела.

Комисарят по равенството, готовността и управлението на кризи Хаджа Лабиб ще открие сесията на Панела днес, припомнят от представителството на ЕК в София.

Участниците от България са четирима от София, Бургас, Исперих и село Ребърково, община Мездра, каза за БТА Кристина Йорданова – управител на Фондация ХАЛО. Нашата организация е част от европейската мрежа Sortition EU и работим за по-силно участие на гражданите в демократичните процеси. От две години сме структурата в България, която съдейства граждани от нашата страна да участват в Европейските граждански панели, каза Йорданова. По думите й софтуер избира на случаен принцип точки от картата на България, така че да има голям град, малък град и още по малко село. Наши експерти често отиват на място в избраните населени места и провеждат срещи с общностите, често търсят кметовете по места за съдействие, обясни процедурата Йорданова. Граждани, които искат да се включат в Панела и да участват в дискусии, правят онлайн регистрация и след това отново на случаен принцип се избират четирима представители от нашата страна. Целта е да има представителство – от големи градски центрове и малки селски райони. Сред тези 150 души, които участват в Панела се търси извадка съобразно европейската статистика, уточни Йорданова. Например, ако по статистика 25% от жителите на ЕС имат висше образование – така ще бъде и на Панела – 25 на сто от всички 150 участника ще бъдат висшисти.

В рамките на няколко дни се провеждат дискусии на гражданите около това как Европа и населението по добре да очакват и да се подготвят за различни видове кризи като екстремни метеорологични условия, пандемии, продължителни прекъсвания на електрозахранването, кибератаки, хибридни заплахи и др. Представители на 27-те страни членки ще коментират и дали действията и инициативите заложени в Стратегията на ЕС за Съюз на готовността са ефективни и отговарят на нуждите на населението. Експерти от Европейската комисия ще съдействат на участващите граждани.

Европейският граждански панел се провежда на три етапа. Първият е настоящата среща, на която се поставя основата за дискусии и предложения. В края на месец април ще се проведе онлайн сесия със същите участници по същата тема, а през май ще има още един панел в Брюксел, на който ще се обединят препоръките на гражданите. Решенията, които генерират тези хора, са много смислени и политиците са склонни да ги вземат предвид, обсъждайки стратегически документи, добави Кристина Йорданова от организацията в България, която съдейства за участието на български граждани в Панела.

От юни до декември ЕК ще предприеме действия във връзка с препоръките от панела, а през пролетта на следващата година гражданите ще получат информация за политическите действия, основани на техния принос, се посочва в сайта на Европейския граждански панел.

Една година след приемането на своята стратегия за готовност ЕК вече е изпълнила ключови ангажименти, се припомня в съобщение от представителството на ЕК в София. Стратегиите на ЕС за запаси и за медицински противодействия гарантират наличието на основни стоки и медицински изделия при възникване на кризи. Нова мрежа на ЕС за складиране за първи път обединява националните органи, отговарящи за запасите, за да се гарантира, че държавите членки могат да координират помощта и да доставят основни стоки там, където са необходими при извънредни ситуации. Комисията също така предложи преразглеждане на Механизма за гражданска защита на ЕС с цел подобряване на координирания отговор при извънредни ситуации и укрепване на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации на ЕС. Това включва създаването на Център за координация при кризи на ЕС и консолидирането на съществуващите резерви. Новата стратегия за устойчивост на водите също има за цел да подобри водната сигурност. ЕС и държавите членки също така подготвят хората за извънредни ситуации чрез повишаване на осведомеността, предоставяне на насоки за 72-часова самостоятелност на домакинствата и включване на готовността в училищните програми за ранно детско и начално образование.

Настоящият панел ще бъде осмият граждански панел, който ЕК организира, от стартирането им. Еврокомисар Хаджа Лабиб и трима участници в Панела ще се включат после и в Конференцията на ЕС за готовност, която ще се проведе на 23–24 март и ще събере публични власти, академични среди, частния сектор и гражданското общество, за да се оцени напредъкът и да се определят приоритетите за реагиране при бъдещи кризи.

От 2021 г. насам почти 2000 души от цяла Европа са взели участие в подобни европейски граждански панели, се посочва в сайта на Панела.