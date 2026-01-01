Конституционният съд образува конституционно дело №7/2026 г. по искане на МС на Република България за установяване на противоконституционност на Решение на НС от 13 март 2026 г. за задължаване на Министерския съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към Устава на Съвета за мир, създаден по инициатива на САЩ, поради противоречие с чл. 4, ал. 1, чл. 8 и чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България, както и противоречие със задължителното тълкуване на Конституционния съд, направено с Решение №10 от 28 септември 2021 г. по конституционно дело №8 от 2021 г. на Конституционния съд.

Докладчик по делото е съдия Галина Тонева.

По-рано стана ясно, че Министерският съвет сезира Конституционния съд относно решението на Народното събрание от 13 март 2026 г. за задължаване на правителството да внесе в парламента проект на Закон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към Устава на Съвета за мир. Организацията беше създадена по инициатива на САЩ.

В мотивите е записано, че решението на НС противоречи на принципа на правовата държава, на принципа на разделение на властите и на правомощието на МС да осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите.

В жалбата пише още, че с накърняване правомощията на Министерския съвет се нарушава принципът на разделение на властите, тъй като законодателят иззема компетентност на орган на изпълнителната власт.

В мотивите е изложено, че процедурата за сключване на международни договори е ясно регламентирана в законодателството. Тези дейности са изцяло в компетенциите на изпълнителната власт, а Народното събрание може единствено да приеме или не окончателния закон за ратификацията.