Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Разлог е задържан 26-годишен мъж от град Разлог.

Около 21:30 часа на 22 март пред жилището му в града, между него и 46-годишен мъж от град Банско е възникнал скандал, при който същият е намушкал 46-годишния в областта на корема с остър предмет.

Пострадалият е транспортиран за оказване на медицинска помощ във ФСМП-Разлог с прободна рана в коремната кухина.

Уведомена е компетентната прокуратура и е започнато разследване. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая, продължава.