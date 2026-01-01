30-годишна жена загина, след като се преобърна в крайпътна нива с автомобила си на магистрала „Тракия“, съобщиха от полицията.

На 21 март, в 17,23 часа, в дежурната част на ОДМВР-Сливен е получен сигнал от тел. 112 за настъпило пътно произшествие.

Инцидентът е станал в района на 233 км от автомагистрала „Тракия“, в землището на община Нова Загора, в посока град Бургас.

По първоначални данни лек автомобил, управляван от жена 30 години, е загубил управление и се е преобърнал в крайпътна нива, при което е причинена смъртта на водача.

Двама пътници са откарани в болница в град Стара Загора за оказване на медицинска помощ. По случая е започнато разследване.