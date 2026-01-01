Един на всеки пет случая на туберкулоза в Европа не е засечен или съобщен, обяви Световната здравна организация (СЗО), цитирана от ДПА.

Близо 162 000 случая са били официално докладвани през 2024 г., но действителният брой на инфекциите се оценява на около 204 000, съобщи европейският клон на СЗО в публикуван днес доклад.

Той установява и че мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) се среща много по-често в Европа, в сравнение със средните показатели в световен мащаб, като представлява 23% от случаите. В света този показател е 3,2%. Тази форма на заболяването е по-трудна за лечение, както и по-често има фатален край.

СЗО посочи, че става въпрос за тясно свързани проблеми. Забавената диагноза увеличава вероятността от предаване на болестта и я прави по-трудно лечима, обръща внимание агенцията. От своя страна, по-широкото разпространение на заболяването може да доведе до повече случаи, при които лечението е неуспешно, което е ключов фактор, водещ до лекарствена резистентност.

Макар че броят на случаите е намалял значително от 2015 г. насам, Европа продължава да прави стратегически пропуски в ранното откриване, лечение и проследяване на туберкулозата, което възпрепятства усилията за овладяване на болестта, отчита докладът.

Европейският клон на СЗО отговаря за 53 държави в Европа, включително за Русия, и за няколко държави от Централна Азия.

В световен мащаб туберкулозата остава най-смъртоносното инфекциозно заболяване по отношение на смъртните случаи на година, сочат данните на СЗО.

Около 11 милиона души са се разболели през 2024 г., а над 1,2 милиона са починали, главно в "страни с малко ресурси“. Най-засегнатите държави са Индия, Индонезия, Китай, Пакистан и Филипините.

Туберкулозата се предава предимно по въздушно-капков път. Симптомите обикновено включват упорита кашлица и може да са придружени от болка в гърдите и загуба на апетит. Бактериите могат да засегнат не само белите дробове, но и "други органи“. Според СЗО без лечение около половината от заразените хора умират, обръща внимание ДПА.