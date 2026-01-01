Районен съд Дупница, под председателството на съдия Мая Гиздова потвърди наказателно постановление от 12 ноември 2025 г., издадено от Директора на РИОСВ-София, с което на „ТЕЦ-Бобов дол“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 250 000 лв., на основание чл.164, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, за нарушение по чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, като законосъобразно.

Решението не е окончателно и подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административния съд на Кюстендил в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено, съобщиха от съда.

Извършена е била оценка за периода на експлоатация на горивната инсталация за 12 месеца, обхващаща периода от 1 януари 2024 г., до 31 декември 2024 г. По делото е установено, че жалбоподателят е експлоатирал ЕК1 и ЕК2, без пречиствателно съоръжение-СОИ1 - сероочистваща инсталация , общо 250 часа, през съответните месеци от 2024 г.

В този режим на работа без работещо СОИ 1…няма данни за съдържанието на изпусканите емисии. Установено е било, че жалбоподателя е нарушил Условие 9.2.5.3 от Комплексното разрешително.

В мотивите си съдът посочва: „По безспорен начин от събраните по делото доказателства, както гласни така и писмени е установено нарушение от страна на жалбоподателя, а именно- че дружеството жалбоподател, като оператор на горивна инсталация за производство на електрическа енергия, за което има издадено комплексно разрешително КР № 45-Н4/2019 г., актуализирано с решение № 45-Н4-ИО-А1/2023 г. от изпълнителния директор на ИАОС, е осъществило всички обективни признаци на нарушението чл. 123в, т. 2 ЗООС.

Същото, не е изпълнило условие 9.2.5.3- горивната инсталация по Условие 2 не може да се експлоатира без пречиствателни съоръжения повече от 120 часа в рамките на всеки произволно избран период от 12 месеца“.