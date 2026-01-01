Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов разпореди на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София да изготви в най-кратки срокове предписание към ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“ АД за представяне на инвестиционна програма с краткосрочни и дългосрочни мерки за привеждане на дейността на централата в съответствие с условията на комплексното ѝ разрешително и за преустановяване на превишенията на серен диоксид в атмосферния въздух. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Оттам уточниха, че мярката е била оповестена от Манол Генов по време на среща с ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“, на която са били обсъдени спешни действия за недопускане на превишения на нормите за серен диоксид. В срещата са участвали представители на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и на РИОСВ – София.

На оператора е бил представен анализ на данните от мониторинга на качеството на атмосферния въздух за 2025 г., извършен съгласно утвърдения от министъра годишен график, както и въз основа на множество сигнали, подадени за района на Бобов дол. Анализът показва, че през изминалата година екипи на РИОСВ – София са извършили 68 проверки на ТЕЦ „Бобов дол“. На дружеството са дадени 53 предписания, съставени са 17 акта за установени административни нарушения и са издадени 11 наказателни постановления на обща стойност 2 420 000 лева. Отчетено е било, че въпреки засиления контрол данните от измерванията на Мобилната автоматична станция на ИАОС в село Големо село показват негативна тенденция за превишения на нормите за серен диоксид през всички периоди на годината.

Ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“ е заявило ангажимент за предприемане на необходимите действия с цел преустановяване на изпускането на неорганизирани емисии в атмосферния въздух.

През 2026 г. мониторингът на качеството на атмосферния въздух в региона ще продължи по утвърден график, с цел гарантиране на непрекъснат контрол. От Министерството на околната среда и водите посочват, че това е част от приоритетната политика за опазване на въздуха и защита на здравето и поминъка на населението в региона. С последователните си действия министерството цели и изпълнение на националните ангажименти в рамките на наказателната процедура срещу страната, както и предоставяне на доказателства пред Европейската комисия за наличието на системна политика за справяне с проблема.

В края на 2025 г. жители на с. Големо село в община Бобов дол блокираха пътя към общинския център в знак на протест срещу замърсяване на въздуха от ТЕЦ „Бобов дол“.