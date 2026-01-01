Двама 17-годишни младежи са в критично състояние след тежък инцидент с волтова дъга в района на жп гарата в Стара Загора.

Пострадалите са транспортирани и настанени за лечение в Клиниката по изгаряния към УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, където лекарите полагат всички необходими грижи за спасяването им, предава NOVA .

Според първоначалната информация инцидентът е станал, след като трима младежи са се качили върху спрял железопътен вагон, в опит да си направят селфи. Малко след това двама от тях са били поразени от волтова дъга, предизвикана от близостта им до контактната мрежа на железницата.

Инж. Емил Симеонов от инспекция „Безопасност на превозите“ в БДЖ обясни, че контактната мрежа изглежда безобидна, но е захранена с изключително високо напрежение от 25 000 волта.

17-годишни тийнейджъри пострадаха от токов удар върху товарен вагон в Стара Загора (ВИДЕО)

„Опасното разстояние е два метра от най-близката тоководеща част. Вагоните са високи около четири метра, а най-ниската точка на контактната мрежа е на около пет метра и половина. Това означава, че когато човек се качи върху вагон, практически няма шанс да не попадне в опасната зона“, посочи специалистът.

По думите му при възникването на волтова дъга температурата достига около 6000 градуса. Въздухът се превръща в плазма и причинява изключително тежки изгаряния и травми, които често оставят последствия за цял живот.

От БДЖ припомнят, че върху вагоните и железопътните съоръжения са поставени множество предупредителни табели за опасност от високо напрежение. Въпреки това подобни инциденти продължават да се случват.

„За последните три години имаме още девет подобни случая. Четири от тях са завършили с фатален изход, а останалите пострадали са с много тежки поражения“, съобщи инж. Симеонов.

Той подчерта, че железопътната инфраструктура не е място за игра и крие редица рискове, с които могат да се справят единствено обучени специалисти. От БДЖ провеждат информационни кампании в училища и срещи с ученици, но според експертите усилията на железниците сами по себе си не са достатъчни.

„Необходимо е всички институции, учители, родители и цялото общество да информираме децата за опасностите и да работим заедно за опазването на техния живот“, заяви още представителят на БДЖ.

Към момента състоянието на двамата пострадали младежи остава критично, а лекарите в Пловдив продължават борбата за живота им. Случаят отново поставя на дневен ред опасната практика млади хора да рискуват живота си в търсене на атрактивни снимки и видеоклипове за социалните мрежи.