Стинг се завръща с нов албум

Старозагорската опера кани на концерт с музиката на Стинг в симфоничен аранжимент, с оркестъра на трупата и Военен Биг бенд, съобщават от пресцентъра на културния институт.Концертът "Sting The Opera" е на 13 Юли от 21:00 ч. в Античен форум "Августа Траяна" - Стара Загора.Диригент е капитан Цветомир Василев, а солист е известният джаз изпълнител Петър Салчев.В концерта „Sting the Opera” ще бъдат представени едни от най-популярните пеcни на британската музикална легенда Стинг, cpед които „Еnglіѕhman in Nеw Yоrk”, „Fіеldѕ of Gоld”, „Ѕhаре of Му Hеart”, „Еvеrу Breath You Take”, „Roхanne”, „Russians”, „If I Ever Lose My Faith in You”, „Mооn over Bourbon Street” и дp.Гордън Матю Томас Съмнър, известен със сценичното име Стинг, е единствената световна звезда, чиято връзка с България продължава 23 години.За това време той е гостувал у нас 6 пъти със 7 концерта.