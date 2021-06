Лентата "One More Page" на Григор Дянков от 11 клас на ГПЧЕ "Ромен Ролан" Стара Загора спечели две престижни награди от Правец Филм Фестивал.



„Преди 2 години започнах да се занимавам с режисура, понеже вече имах опит с фотографията. Две много различни неща са, въпреки че и при двете се ползва камера. Светлина, композиция, актьорска игра - всички тези неща трябват да се вземат под внимание.



Една секунда от даден филм се равнява на 24 отделни снимки, на които ти рисуваш с помощта на светлината“, споделя авторът.



Правец Филм Фестивал се провежда за втора година като предоставя възможност на много млади хора да развият градивното си мислене в областта на филмовото изкуство.



Филмът "One More Page" печели най-престижната награда (Best Picture Award), която се присъжда на лентата, в която са застъпени най-добре всички критерии - история, кинематография, идеи, техническа част. Другата награда е за най-добра кинематография ("Boris Nikolov" Best Cinematography Award), която се дава на най-добре заснетия филм.