Двама души нападнаха възрастен мъж в Старозагорско, съобщиха от полицията.
На 21 март в 03:41 часа е получено съобщение, че двама души са влезли в имота на 81-годишен мъж в село Загоре. Той е бил ударен.
Мъже нападнаха и пребиха възрастен мъж в дома му в Стралджа
Получил е медицинска помощ, обслужен е амбулаторно и е освободен с две рани на главата, без опасност за живота.
По сличая е образувано досъдебно производство.
На 21 март в 03:41 часа е получено съобщение, че двама души са влезли в имота на 81-годишен мъж в село Загоре. Той е бил ударен.
Мъже нападнаха и пребиха възрастен мъж в дома му в Стралджа
Получил е медицинска помощ, обслужен е амбулаторно и е освободен с две рани на главата, без опасност за живота.
По сличая е образувано досъдебно производство.