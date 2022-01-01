Мъже нападнаха и пребиха възрастен мъж в дома му в Стралджа

Двама душив Старозагорско, съобщиха от полицията.На 21 март в 03:41 часа е получено съобщение, че двама души са влезли в имота нав село Загоре. Той е билПолучил е медицинска помощ, обслужен е амбулаторно и е освободен с, без опасност за живота.По сличая е образувано досъдебно производство.