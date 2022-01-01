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Двама души нападнаха възрастен мъж в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 21 март в 03:41 часа е получено съобщение, че двама души са влезли в имота на 81-годишен мъж в село Загоре. Той е бил ударен.

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Получил е медицинска помощ, обслужен е амбулаторно и е освободен с две рани на главата, без опасност за живота.

По сличая е образувано досъдебно производство.

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