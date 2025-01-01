За 17-а поредна година ще се организира кампанията „Зрънце любов“. Организаторите от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) отново приканват хората да поставят хранилки за птици през зимата. Информацията е публикувана на интернет страницата на организацията.

Не са малко птиците, които остават да зимуват у нас, като например синигери, кълвачи, врабчета, червеношийки и сойки, отбелязват от БДЗП. Те се нуждаят от допълнителна енергия, за да поддържат тялото си топло, а ние можем да им помогнем, като им осигурим храна, обясняват оттам.

Хранилка може да се направи от пластмасова бутилка, която да поставим на балкона, в двора или в най-близкия парк. Тя трябва да се пълни със сурови семена, като най-подходящи са слънчогледовите семки, посочват специалистите.

Все повече хора се включват в кампанията „Зрънце любов“, каза за БТА Йорданка Горанова от БДЗП по време на миналогодишното издание на кампанията. Много ученици и деца от детските градини участват в инициативата, като изработват свои хранилки и ги поставят в дворовете на учебните заведения и в парковете, коментира тя.