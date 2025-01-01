Жена е в болница след нападение от кучета в Костенец.

От полицията уточняват, че около 10.30 часа на 30 ноември в РУ-Костенец постъпил сигнал за жена, ухапана от кучета в с. Марица. Изпратените на място полицейски служители установили пострадалата с дълбоки разкъсни рани и травма на главата. Възрастната жена е транспортирана в болница, където е стабилизирана и оставена за лечение без опасност за живота. Установена е собственичката на кучетата.

Куче нахапа жена в Стамболийски

След оглед на местопроизшествието по случая е образувано досъдебно производство.

Действията по разследването продължават.