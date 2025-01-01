Затворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между „Люлин“ и „Обеля“ поради пропадане на пътното платно, съобщи кметът на район "Връбница" Румен Костадинов.

Румен Костадинов, кмет на Връбница

Той допълва, че на място са екипи на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и са обезопасили участъка, като се очакват и експерти от „Метрополитен“и „Софийска вода“ за установяване на причините за инцидента.

"Молим всички да планират маршрутите си, като избягват посочения участък. Очакват се промени в разписанието на градския транспорт! Всичко се прави с цел осигуряване безопасността на гражданите!", допълва Костадинов.