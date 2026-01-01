Конгресът на САЩ насрочи за днес гласуване по законопроект за бюджета, с който да се сложи край на спирането на работата на правителството.

Т.нар. "шътдаун" (shutdown) дойде след провал в преговорите на фона на гнева на демократите заради убийството на двама американски граждани от федерални имиграционни агенти в Минеаполис.

Късно в петък (30 януари) Сенатът прие пакет, с който се изчистват 5 неизпълнени законопроекта за финансиране, покриващи повечето федерални агенции до септември, заедно с двуседмична временна мярка, за да се запази функционирането на Министерството на вътрешната сигурност (DHS), докато Белият дом и Конгресът преговарят за начина, по който имиграционното законодателство се прилага.

САЩ отново в бюджетна парализа, федералното правителство спря частично работа

Спирането временно замразява финансирането за несъществени федерални операции, принуждавайки държавните агенции да преустановят дейност, да пускат работниците в неплатен отпуск или да изискват от тях да работят без заплащане.

В понеделник (2 февруари) вечерта Комисията по правилата на Камарата на представителите гласува да придвижи пакета от Сената за пълно гласуване в Камарата на представителите, което се очаква днес.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху републиканците бързо да приемат законопроект за бюджета, с който да се сложи край на блокажа, въпреки че някои гласуваха с презрение към сделката, която отваря вратата за минимални реформи относно дейността на имиграционните агенти. В публикация в Truth Social по-рано в понеделник Тръмп заяви, че „в момента не може да има ПРОМЕНИ“ в законодателството, и призова за незабавното му приемане.

„Ще работим заедно и добросъвестно, за да се справим с повдигнатите въпроси, но не можем да допуснем още едно дълго, безсмислено и разрушително спиране, което ще навреди толкова зле на страната ни“, написа държавният глава, визирайки рекордното 43-дневно спиране миналото лято.